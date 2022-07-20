Путин извинился за своё покашливание: это из-за кондиционеров

Российский лидер Владимир Путин принёс представителям прессы извинения за своё покашливание и насморк, объяснив их мощными кондиционерами, работавшими в Тегеране во время его встречи с главой Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин рассказал, что в день встречи Тегеран встретил их невероятно жаркой погодой.

"Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А "кондишен" там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", — сказал президент.

Встреча лидеров РФ, Ирана и Турции состоялась 19 июля. На ней было оглашено совместное заявление касательно Сирии — президенты сообщили, что сирийский вопрос нужно решать только методом дипломатии. В заявлении сказано, что конфликт может быть урегулирован силами самих сирийцев на базе резолюции СБ ООН 2254.

По словам самого Путина, встреча в Иране можно назвать успешным и конструктивным.