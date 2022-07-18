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The Heritage Foundation: итог визита Путина в Иран — жёсткая пощечина Байдену

Политика

Поездка президента России Владимира Путина в Иран и его встреча с Эбрахимом Раиси и Реджепом Эрдоганом станут "дипломатической пощечиной" Джо Байдену.

The Heritage Foundation: итог визита Путина в Иран — жёсткая пощечина Байдену

Об это сообщило издание The Heritage Foundation.

Автор Джеймс Филлипс заявил, что Путин рассматривает этот визит, как шанс обойти коллегу из Штатов с фланга и отомстить США за военную поддержку Украине, укрепив свои военные связи с Ираном.

Сделано это в самый критический момент, когда Тегеран ускоряет свою ядерную программу, отмечает старший научный сотрудник издания. Президент РФ знает, что его приезд в Иран будет воспринят, как "демонстрация неповиновения".

Речь идёт не только о приобретении трёхсот "доказавших свою эффективность" БПЛА для работы в СВО, но и о крупной продаже Тегерану оружия РФ.

По мнению Минобороны США, иранцы заинтересованы в покупке учебно-боевых Як-130, истребителей Су-30, танков Т-90, систем ПВО С-400 и береговых ракетных комплексов "Бастион". Разумеется, Путин и Раиси согласуют и новые схемы обхода санкций, уверен сотрудник американского аналитического центра.

"Переговоры Путина и Раиси на высшем уровне — это пренебрежительный отпор Байдену. Путин величайший стратег и в этой партии он без сомнений обыграет Байдена, лишний раз подчеркнув его беспомощность", — подытожил Джеймс Филлипс.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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