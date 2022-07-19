Специалисты Министерства внутренних дел РФ объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона* по уголовной статье.
Информация об этом появилась в базе данных МВД России. При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно статье Уголовного Кодекса РФ идёт речь.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отметили в профильном ведомстве.
В марте 2022 года российские следователи возбудили в отношении Гордона* уголовное дело по следующим статьям:
Ранее в СК РФ сообщили, что украинский журналист во время эфиров на телевидении и в соцсетях призывал к нападению на РФ и использованию против неё ядерного оружия.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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