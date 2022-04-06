Украинского журналиста Гордона внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

Украинский журналист Дмитрий Гордон оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Согласно данным ведомства, Гордон внесён в национальный перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее украинский журналист стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого Главным следственным управлением СКР по статьям «Публичные призывы к развязыванию войны», «Возбуждение ненависти по признаку национальности» и «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ».

По данным российских следователей, Гордон в ходе выступлений на украинском телевидении и на своём канале в YouTube призывал к вооружённому нападению на РФ, применению ядерного оружия против неё, а также уничтожению её жителей. Журналисту вменяется также распространение фейков о бомбардировках и артобстрелах российскими военными гражданских объектов и мирных жителей.