Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Комбат Ходаковский: РФ сосредоточила наступательный потенциал в Донбассе
Эксперт дал совет родителям по выбору летнего лагеря для детей
Блинкен: Москва хочет перестроить мир по принципу “кто сильнее, тот и прав”
Рогов: СБУ всё труднее вербовать людей — ценник вырос, а на смерть не идут
Хабек вновь призвал немцев сократить потребление газа из-за остановки СП-1
Хакер RaHDIt: Киев сам сдал в плен украинскую группировку под Мариуполем
В ООН отказались комментировать удар ВСУ по складам с селитрой в Новой Каховке
Член ВГА Рогов: Киев провалил попытку наступления в Запорожской области
После атаки ВСУ на Новую Каховку повреждены рынок, больница и жилые дома

Британцы посоветовали немцам мыться без воды: "Добро пожаловать в прошлое!"

Мир

Британские пользователи Сети откровенно поиздевались над очередным призывом вице-канцлера Германии Роберта Хабека экономить газ и горячую воду. По мнению комментаторов, ФРГ возвращается в прошлое из-за необдуманного курса на "зелёную" энергетику и антироссийских санкций.

Британцы посоветовали немцам мыться без воды: "Добро пожаловать в прошлое!"

По мнению пользователей, остановка "Северного потока" на плановое техобслуживание — это только начало проблем ФРГ.

"Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!" — написал пользователь с ником Mrs Meldrew под публикацией The Times о призывах Хабека.

"Ну что, закончился роман Европы с ("зелёной". — Прим. ред.) перестройкой? Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!" — поинтересовался комментатор Kishore Thampy.

Впрочем, некоторые пользователи и вовсе сочли, что ЕС заслуживает гораздо больших проблем, чем сейчас.

"Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека", — резюмировал Richard Strickland.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
ВКС РФ ликвидировали очередного грузинского наемника Каху Гоголи
Силовые структуры
Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев
Силовые структуры
В The Spectator удивились готовности состоятельных эмигрантов сражаться за РФ
Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин Александр Артамонов Калининград на острие меча НАТО: для обороны потребуются все силы Александр Артамонов Юрий Панков Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь Юрий Панков
Силовые структуры
Безпалько: ВС РФ начнут применять тяжёлое оружие после разгрома ВСУ в Донбассе
Мир. Новости мира
Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении
Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине
Последние материалы
Блинкен: Москва хочет перестроить мир по принципу “кто сильнее, тот и прав”
Британцы посоветовали немцам мыться без воды: "Добро пожаловать в прошлое!"
В Новой Каховке удары, нанесённые из установок HIMARS, сравнили с Хиросимой
Александр Шанин: "В 90% случаев причиной неуспеха является асимметрия мозга"
Рогов: СБУ всё труднее вербовать людей — ценник вырос, а на смерть не идут
Хабек вновь призвал немцев сократить потребление газа из-за остановки СП-1
Хакер RaHDIt: Киев сам сдал в плен украинскую группировку под Мариуполем
В ООН отказались комментировать удар ВСУ по складам с селитрой в Новой Каховке
Член ВГА Рогов: Киев провалил попытку наступления в Запорожской области
После атаки ВСУ на Новую Каховку повреждены рынок, больница и жилые дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников