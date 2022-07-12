Британские пользователи Сети откровенно поиздевались над очередным призывом вице-канцлера Германии Роберта Хабека экономить газ и горячую воду. По мнению комментаторов, ФРГ возвращается в прошлое из-за необдуманного курса на "зелёную" энергетику и антироссийских санкций.
По мнению пользователей, остановка "Северного потока" на плановое техобслуживание — это только начало проблем ФРГ.
"Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!" — написал пользователь с ником Mrs Meldrew под публикацией The Times о призывах Хабека.
"Ну что, закончился роман Европы с ("зелёной". — Прим. ред.) перестройкой? Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!" — поинтересовался комментатор Kishore Thampy.
Впрочем, некоторые пользователи и вовсе сочли, что ЕС заслуживает гораздо больших проблем, чем сейчас.
"Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека", — резюмировал Richard Strickland.
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