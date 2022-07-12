Британцы посоветовали немцам мыться без воды: "Добро пожаловать в прошлое!"

Британские пользователи Сети откровенно поиздевались над очередным призывом вице-канцлера Германии Роберта Хабека экономить газ и горячую воду. По мнению комментаторов, ФРГ возвращается в прошлое из-за необдуманного курса на "зелёную" энергетику и антироссийских санкций.

По мнению пользователей, остановка "Северного потока" на плановое техобслуживание — это только начало проблем ФРГ.

"Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!" — написал пользователь с ником Mrs Meldrew под публикацией The Times о призывах Хабека. "Ну что, закончился роман Европы с ("зелёной". — Прим. ред.) перестройкой? Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!" — поинтересовался комментатор Kishore Thampy.

Впрочем, некоторые пользователи и вовсе сочли, что ЕС заслуживает гораздо больших проблем, чем сейчас.

"Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека", — резюмировал Richard Strickland.