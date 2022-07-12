Хабек вновь призвал немцев сократить потребление газа из-за остановки СП-1

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в Берлине не теряют надежду на возобновление поставок газа после техобслуживания "Северного потока".

Однако политик отметил, что никаких сценариев на этот счёт у властей нет и поэтому сокращать потребление голубого топлива нужно уже сейчас.

"У меня нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии", — пояснил Хабек ARD, говоря о полном прекращении либо возобновлении поставок газа РФ. — Если невозможно получить больше газа на рынке, нам просто нужно ещё существеннее снизить потребление".

По словам вице-канцлера, единственно, что может сделать Германия, это "посидеть и подождать", пока срок техобслуживания подойдёт к концу.