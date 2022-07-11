Губернатор Алиханов предложил запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов выступил за блокировку движения товаров между прибалтийскими республиками и нашей страной. Исключением является транзит, отметил глава российского региона.

"В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров, в том числе транзитных из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией", — сказал губернатор.

Вместе с этим он подчеркнул, что такая реакция Москвы на запрет транзита загрузит морских перевозчиков и улучшит положение портов на территории области. Им значительно навредили санкции Европейского союза, добавил чиновник.

Ранее американские журналисты сообщили, что власти Литвы начали реализовывать ограничения на транзит товаров. Среди них оказались бетон и алкоголь, заявили в СМИ.