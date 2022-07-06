Алиханов: на запрет транзита Литвой надо отвечать только экономическими мерами

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов рассказал о реакции властей России на блокировку Литвой транзита в регион. По словам губернатора, Москве стоит вводить только экономические меры.

"Да. Несомненно", — подчеркнул российский политик, отвечая на вопрос, нужно ли использовать лишь экономические методы воздействия, передаёт РИА Новости.

Ранее глава области заявлял, что для решения проблемы транзита необходимы угрозы. Как объяснил Алиханов, представители Вильнюса выступают против диалога с Москвой.