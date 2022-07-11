Вся экономическая мощь США не смогла заставить российское руководство изменить решения по Украине. Мало того, от антироссийских санкций больше пострадал Запад.
Наложенные на Россию ограничения и их последствия проанализировали эксперты наиболее авторитетного американского издания по вопросам международных отношений и внешней политики Foreign Affairs. Специалисты пришли к выводу, что санкции Белого дома заводят Соединённые Штаты в экономический тупик.
Американцы уже столкнулись с рекордной за 40 лет инфляцией. Вдобавок вырос внешний долг страны, а необходимость повышения ставки ФРС грозит стагфляцией.
Главной угрозой для американской экономической мощи стали сами США, уверены эксперты издания.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.