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Daily Mail: Великобританию ждут "катастрофически дорогая" зима и миллионы нищих

Мир

Британские эксперты предупредили англичан, что и без того внушительные счета за электроэнергию вырастут почти вдвое уже к 2023 году.

Глава общества защиты прав потребителей Великобритании Мартин Льюис отметил, что траты домохозяйств на отопление и электроэнергию будут более значительными, чем ожидалось.

"Миллионы британцев ждёт нищета", — приводит слова Льюиса издание The Daily Mail.

Сейчас жители Великобритании платят "рекордный" 1 971 фунт стерлингов в год, но уже к октябрю эта сумма вырастет до 3 245 фунтов стерлингов, а к началу 2023 года и вовсе достигнет 3 364 фунтов стерлингов, подсчитали эксперты энергетической компании Cornwall Insight.

"Британские семьи будут нуждаться в "гораздо большей" помощи властей в "катастрофическую" зиму", — резюмировал Льюис.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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