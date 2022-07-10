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Сатановский посоветовал немцам умерить свою радость от отставки Мельника

Мир

Согласно наблюдению политолога Евгения Сатановского, немцы были счастливы, что лидер Украины Владимир Зеленский решил наконец отправить посла страны в Берлине Андрея Мельника в отставку.

Сатановский посоветовал немцам умерить свою радость от отставки Мельника

Эксперт попытался понять истинные причины отставки Мельника. Сатановский считает, что Мельника сняли с должности не за его оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого он наградил эпитетом "обиженная ливерная колбаса", и даже не за то, что посол пел дифирамбы украинскому националисту Степану Бандере.

Сатановский отметил, что радость немцев от увольнения Мельника преждевременна, и так просто они от бывшего украинского посла не отделаются, потому что его наверняка назначат на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

"С другой стороны, именно Мельник лучше всех прочих украинских дипломатов характеризует собой, что именно представляет нынешний киевский режим. Такое скопище дурно воспитанной, наглой, до предела самоуверенной, вороватой, наркозависимой, отмороженной на всю голову гопы, состоящей из хуторского куркульского быдла, местечковой шпаны и рыночных хабалок последнего разряда…", — сказал Сатановский.

Ранее стало известно, что немецкие пользователи с радостью восприняли известие о снятии с должности посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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