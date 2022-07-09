Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский освободил посла в Германии Андрея Мельника от занимаемой должности. Указ подписан сегодня.

В последние месяцы, напомним, несдержанный на язык дипломат стал причиной множества громких скандалов. Например, он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "оскорбленной ливерной колбасой”.

Никаких официальных обоснований президентского решения предоставлено пока не было. Мельник был уволен со своего поста вместе с несколькими другими высокопоставленными дипломатами, включая послов страны в Индии, Норвегии, Финляндии и Чехии.

Ранее, напомним, в СМИ распространялась "инсайдерская информация" о том, что посол, якобы, может занять новую должность в Министерстве иностранных дел Украины, возможно, даже пост заместителя министра.