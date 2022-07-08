Мельник "договорился": глава МО Польши назвал его "полезным идиотом Кремля"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, вечно оскорбляющий своих оппонентов везде и повсюду, вдруг получил "ответочку". И не от канцлера Олафа Шольца — чего, кстати, многие ждут, — а от главы Минобороны Польши Мариуса Блащака.

Возмутился Блащак недавним хвалебным высказыванием украинского дипломата о Степане Бандере*. Напомним, по словам Мельника, главарь УПА** был "борцом за свободу", а его пособничество гитлеровскому режиму никак не доказано.

"Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля, — цитирует Польское Радио слова министра обороны. — Такие заявления только вбивают клин между Украиной и Польшей".

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ