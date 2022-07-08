Анпилогов: всем западным наёмникам могут назначить смертную казнь в ДНР

Западные наёмники подпадают под статью, подразумевающую наказание в виде смертной казни. Об этом заявил директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, комментируя Pravda.Ru отмену моратория на исполнение смертных приговоров в ДНР.

Анпилогов подчеркнул, что законодательство РФ не подразумевает такое наказание, как смертная казнь. Однако в ЛНР и ДНР действует своё законодательство, напомнил он. По словам Анпилогова, в первую очередь такого рода приговор может быть вынесен западным наёмникам, которые участвуют в конфликте Киева и ЛДНР на протяжении 8 лет.

Эксперт подчёркивает, что западные бойцы считаются наёмниками и их статус не является статусом комбатантов. Для западных наёмников существует статья о наёмничестве, которая в совокупности с военными преступлениями наказывается смертной казнью.

Анпилогов отметил, что под статусом комбатантов проходят все украинские военнопленные. Этих военных защищает Женевская конвенция и они могут быть обменены на наших военнопленных.

"Для некомбатантов тоже возможна процедура обмена, но она более сложная, она не регламентируется Женевской конвенцией и, соответственно, их положение в плену — тоже", — подытожил Анпилогов.

1 июля в ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс. При этом говорилось, что входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года — с 1 января 2025 года. 8 июля стало известно, что Народный Совет Донецкой Народной Республики (ДНР) принял решение отменить мораторий на исполнение смертных приговоров.