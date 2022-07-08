Протоиерей Обухов: санкции стали результатом сильного украинского лобби в Канаде

Санкции Оттавы в отношении патриарха Кирилла, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и других россиян стали результатом сильного украинского лобби в Канаде. Около четырёх процентов населения в этой стране составляют украинцы, рассказал Pravda. Ru протоиерей Максим Обухов.

"В Канаде очень сильно украинское лобби за счет того, что там, по-моему, четыре процента населения — украинцы. Четыре процента — это уже много, а сейчас, может быть, и намного больше, потому что ещё новые беженцы с Украины есть. Эти несколько процентов — существенно даже с точки зрения выбора электората", — объяснил он.

Обухов напомнил, что украинцы массово переезжали в Канаду во времена Первой и Второй мировых войн.

По мнению протоиерея, введённые Оттавой ограничения против Кирилла или Захаровой не окажут на них "абсолютно никакого влияния", так как они не владеют какими-либо активами в Канаде. В целом он назвал "ошибкой" последние решения канадских властей.

"Канада совершает большую ошибку. Эта страна очень далеко от России, у нас слишком мало отношений, и они будут иметь только символическое значение, как бы такой пропагандистский PR-ход, PR-продукт политиков для внутреннего потребления", — заключил собеседник Pravda. Ru.

Ранее в пятницу правительство Канады объявило о расширении санкций против России. Оттава включила в чёрный список патриарха РПЦ Кирилла, представителя МИД РФ Захарову, а также ряд других лиц и компаний.