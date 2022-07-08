Захарова: "Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение Канадой санкций в отношении патриарха РПЦ Кирилла. Она назвала "сатанистами" людей, принявших соответствующее решение в Оттаве.

"Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты", — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее в пятницу правительство Канады сообщило о расширении санкций против России. Согласно опубликованному списку, под новые санкции Оттавы попал и патриарх Кирилл.