Канада включила патриарха Кирилла в санкционный список

Канадские чиновники ввели ограничительные меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявили представители Оттавы.

На официальном сайте правительства Канады опубликовали список "Российские агенты дезинформации". По словам политиков, люди из этого перечня поддерживают военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине и помогают властям нашей страны с проведением этой миссии.

Санкции объявили и против других публичных личностей. В "чёрном списке" оказались, например, российский журналист Антон Красовский, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.

Ранее Лондон запретил руководителю Русской православной церкви посещать Великобританию.