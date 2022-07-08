Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул своё предположение по поводу завершения военной фазы конфликта в стране. Своими идеями украинский президент поделился в эфире телеканала CNN.
Зеленский рассчитывает, что при благоприятном стечении обстоятельств завершения острой, военной фазы спецоперации следует ожидать до конца текущего года.
"Если западное оружие "придёт вовремя", то военная часть конфликта закончится еще до конца года", — сказал украинский президент.
Помимо этого Зеленский в очередной раз повторил, что Киев не намерен никому отдавать свои территории.
"Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России", — добавил лидер Украины.
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