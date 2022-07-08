Сатановский: об отставке Бориса Джонсона будет грустить только Зеленский

После отставки более 35 сотрудников британского правительства премьер-министр Борис Джонсон объявил о собственном уходе. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал решение Джонсона и заявил, что отставка была неизбежна. Эксперт убеждён, что от политики британского премьера устали не только члены Консервативной партии, но и всё правительство в целом.

Сатановский считает, что основная причина отставки Джонсона заключается в многочисленных кризисах, с которыми он столкнулся. По словам политолога, в Великобритании крупные проблемы в экономической сфере, а также масса нерешённых вопросов с мигрантами.

"Но погорел он на классической, советского типа, аморалке. Пьянки-гулянки, публичные дебоши с участием его любимчиков, пристающих к лицам какого угодно пола и социального статуса… В общем, позор-позор. <…> Зеленскому будет нелегко. Такого партнёра по шоу злая судьба у него отобрала!", — пишет Сатановский.