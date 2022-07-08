Немецкий политик Эрнст: бундестаг готов развалить Германию назло Путину

Правительство Германии проводит провальную политику в области энергоресурсов. Об этом заявил руководитель комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

В интервью Die Welt он подчеркнул: власти ФРГ готовы идти на любые шаги, чтобы навредить российскому лидеру Владимиру Путину. При этом они забывают о внутренних проблемах и комфорте граждан Германии, пояснил депутат бундестага.

"Германия проводит политику под девизом: "Дадим себе по лицу назло Путину", — убеждён Эрнст.

По словам политика, без российских энергоресурсов ФРГ столкнётся с "абсолютной катастрофой", состоящей в 12-процентом снижении уровня ВВП. Он также подчеркнул: своими действиями Берлин не мешает Путину, ведь Россия только выигрывает от высокой стоимости топлива на мировых рынках.

Ранее Эрнст призвал руководство ФРГ пересмотреть ограничительные меры, утверждённые в отношении РФ, а также запустить газопровод "Северный поток-2".