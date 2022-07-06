Депутат бундестага: на фоне провала санкций нужно запустить "Северный поток-2"

В связи с провалом антироссийских санкций нужно начать переговоры по запуску "Северного потока-2". Об этом заявил руководитель комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

В интервью Rheinische Post он порекомендовал европейским политикам пересмотреть ограничительные меры против РФ в области энергетики. Как пояснил депутат бундестага, санкции не приносят ожидаемых результатов.

"При необходимости можно ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию на ограниченный период времени, если поставки газа нельзя обеспечить другими способами", — сказал политик.

Эрнст считает, что санкции, утверждённые ЕС, выгодны России. По его словам, Москва сейчас продаёт меньше энергоресурсов, однако выручка от этих сделок стала в целом выше.

Он также подчеркнул: граждане Германии и экономика страны — жертвы санкционной политики в отношении России, которая была "полностью провалена".