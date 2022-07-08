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Рогозин ответил на обвинения НАСА: США попрали принцип "космос вне политики"

Мир

Руководитель российской госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления НАСА, согласно которым наша страна политизирует работу на МКС. По словам бизнесмена, этим занимаются представители Вашингтона.

Рогозин ответил на обвинения НАСА: США попрали принцип "космос вне политики"

"Они (американские чиновники. — Прим. ред.) политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей нашей отрасли, грубо попрали принцип "космос вне политики", — сказал Рогозин.

Вместе с этим он отметил, что РФ изолировали от рынка микроэлектроники. Также российский политик призвал США "либо крестик снять, либо трусы надеть". Как подчеркнул Рогозин, Москва может заниматься на своей территории станции чем угодно.

Ранее на официальном сайте корпорации опубликовали фото с жителями МКС, которые демонстрируют флаг ЛНР. Российские космонавты поздравили республику с освобождением, отметили в "Роскосмосе".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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