Рогозин выступил за идею назвать следующий грузовой корабль "Донбасс"

Генеральный директор государственной компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поддержал предложение назвать следующий грузовой корабль "Прогресс", который отправится к МКС, "Донбасс".

"Поддержу (данную идею. — Прим. ред.) ", — заявил Рогозин во время пресс-конференции в Государственном музее истории космонавтики в Калуге.

Таким образом реально пропагандировать свои ценности, пояснил руководитель госкорпорации. По его мнению, в этом вопросе поможет внимание общественности к космическим пускам.

Ранее Рогозин раскрыл истинную цель американского бизнесмена Илона Маска. Как заявил российский политик, миллиардер хочет власти.