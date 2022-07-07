Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны и национальной компании "КазМунайГаз" диверсифицировать поставки нефти через Транскаспийский маршрут. Он не предполагает прокачку сырья по территории России.
"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации", — сказал Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана.
Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Чёрное море в страны Европы.
До настоящего времени около 80% казахстанской нефти экспортировалось через порт в Новороссийске посредством Каспийского трубопроводного консорциуму. Ранее стало известно, что суд приостановить деятельность этой компании на месяц из-за экологических нарушений.
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