Казахстан прорабатывает вопрос экспорта нефти без участия России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны и национальной компании "КазМунайГаз" диверсифицировать поставки нефти через Транскаспийский маршрут. Он не предполагает прокачку сырья по территории России.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации", — сказал Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Чёрное море в страны Европы.

До настоящего времени около 80% казахстанской нефти экспортировалось через порт в Новороссийске посредством Каспийского трубопроводного консорциуму. Ранее стало известно, что суд приостановить деятельность этой компании на месяц из-за экологических нарушений.