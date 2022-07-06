Отношения между Россией и Казахстаном снова накаляются

Казахстан предложил ЕС покупать нефть у него взамен российской. Россия в ответ дала явный сигнал Нур-Султану: выбирайте или вы с нами, или против нас.

Токаев предложил ЕС покупать казахстанскую нефть

4 июля Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем сказал, что Казахстан готов использовать свой нефтегазовый потенциал для стабилизации мирового и европейского рынков углеводородов.

Глава Казахстана также призвал Евросоюз к сотрудничеству по развитию новых трансконтинентальных транспортных коридоров.

"Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером", — подчеркнул Токаев.

Заметим, что сейчас 80% своей экспортной нефти (67 млн тонн в год) Казахстан вывозит через порт Новороссийска, куда нефть идёт по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и далее разливается по танкерам.

Дважды — уже не совпадение

Через день после заявления Токаева, 5 июля, суд Новороссийска постановил остановить работу КТК на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. Однако, нарушения эти надо было устранить до ноября. Терминал уже был закрыт на неделю в прошлом месяце из-за якобы обнаруженных противокорабельных мин в бухте Новороссийска времён ВОВ.

Это случилось сразу после того, как Токаев заявил публично в Санкт-Петербурге на экономическом форуме (ПМЭФ) (а не где-нибудь на западной площадке) о непризнании ЛНР и ДНР, которые он назвал "квази-государствами".

Таких совпадений дважды не бывает. Москва справедливо посчитала, что Казахстан выбрал "скользкую дорожку", и надо ему помочь определиться.

Ощутимые потери для Казахстана

Между тем, остановка на месяц — это большая потеря для Казахстана. Бюджет страны чрезвычайно зависит от продажи нефти. Месячный простой — это потеря, примерно, 4 млн тонн экспорта нефти и 4% годового дохода бюджета.

Как пишет Телеграм-канал "Империя курильщика", Казахстан рискует больше России. По расчётам автора — бизнесмена, работающего с китайскими компаниями, если остановить весь экспорт казахстанской нефти через Россию, Казахстан в моменте потеряет до 40% доходов бюджета.

И если в первое время их можно будет заменить резервами Нацфонда, то через 2-3 года иссякнут и резервы.

"Такая ситуация — это катастрофа для любой экономики", — уверен автор.

Быстро же переориентировать потоки, по его мнению, невозможно. У Казахстана есть порт Актау на Каспийском море и трубопровод в Китай, но их совокупные возможности по транспортировке в три раза ниже, чем у трубопроводов через Россию, указывает автор канала.

Конечно, при эскалации ситуации возникает риск для поддержания евразийскиой интеграции, но для России, опять же, издержки будут гораздо меньше, а уважения к себе — больше.

В Казахстане считают, что Кремль не ценит Токаева

Казахстанский политолог Марат Шибутов критикует российский ответ и полагает, что давлением на Казахстан, российские власти уводят внимание "добрых русских людей" от неудобных вопросов, касающихся Украины.

"Вот переключили на Казахстан и нашего президента. Но это же тупая и очень краткосрочная стратегия. Причём, даже если реально специально закрыли терминалы", — уверен Марат Шибутов.

Среди последствий он видит "очередное падение уровня доверия к России".

"Не так много стран в мире, которые могут выступать в качестве хаба для России и публично показать поддержку, приезжая на ПМЭФ, причём, постоянно рискуя попасть под вторичные санкции", — указал политолог.

С нашей точки зрения, визит на ПМЭФ — чистый пиар казахстанской многовекторности для внутреннего потребителя, а для России — демонстрация лояльности за поддержку в составе ОДКБ в январе, которая вылилась в прямые оскорбления. Лучше бы не приезжал.

Евросоюз в конце мая согласовал шестой пакет санкций в отношении России, включающий эмбарго на закупки нефти и нефтепродуктов с некоторыми исключениями для некоторых своих членов. Помощников в преодолении последствий энергетического кризиса для самого ЕС можно смело записывать в недружественные для РФ страны.

Крупнейшими акционерами КТК являются: "Транснефть" (24%) "Казмунайгаз" — 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%.

Так как доля "Транснефти" меньше 25 %, КТК не попадает под санкции.

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