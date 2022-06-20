После отказа признавать ЛДНР ограничен транзит нефти из Казахстана через РФ

Россия вводит ограничения на отгрузку нефти из Казахстана через Новороссийск. Именно этим путём казахстанское чёрное золото отправлялось покупателям в Европу.

Казахстан долгое время использовал Новороссийск, чтобы экспортировать собственную нефть европейским потребителям. Согласно официальной версии, в акватории порта были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной, и для их обезвреживания понадобится время, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

По странному стечению обстоятельств, мины нашли после слов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отказе признавать ДНР и ЛНР. Также стоит напомнить, что в начале июня казахстанская нефтегазовая компания "CNPC-Актобемунайгаз" решила переименовать собственную марку нефти, чтобы её не путали с российской Urals.

В качестве ещё одной возможных причин ограничения транзита источники называют блокировку Казахстаном 1 700 российских вагонов с углём из-за наложенных Западом на РФ санкций.