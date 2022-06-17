Президент Казахстана Токаев заявил о непризнании ЛНР и ДНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не признает Луганскую и Донецкую Народные Республики, поскольку повсеместная реализация принципа наций на самоопределение может обернуться мировым хаосом.

По словам Токаева, эксперты подсчитали, что если все нации реализуют право на самоопределение, то в мире будут не 193 страны, как сейчас, а 500-600. Такая ситуация приведёт к хаосу.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что люди в Казахстане по-разному относятся к российской спецоперации на Украине.

Токаев обратил внимание на то, что в уставе Организации Объединённых Наций есть два противоречащих друг другу принципа — о целостности государства и о праве наций на самоопределение. Поскольку эти принципы взаимоисключающие, то и у казахстанского общества есть разные трактовки того, что происходит сейчас на Украине, подчеркнул президент Казахстана.