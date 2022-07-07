Политолог Никонов: тверкающий сенатор США подтверждает деградацию элит Запада

Сенатор США Тиара Мак опубликовала видео с "грязными танцами" на пляже. Политолог Вячеслав Никонов считает: такой человек вполне может возглавить Белый дом.

Американский сенатор-демократ от штата Род-Айленд Тиара Мак тверкает вниз головой

Темнокожая 29-летняя женщина-политик из Род-Айленда представляет в верхней палате конгресса правящую Демократическую партию. Два года назад она смогла избираться в Сенат поддерживая аборты и модную среди американской молодёжи либеральную повестку. Накануне она удивила всех граждан США, станцевав тверк в купальнике на пляже.

По мнению Никонова, женщина могла бы стать подходящим кандидатом от партии на пост Президента США.

"Явно восходящая звезда. К тому же она небелая некрасивая женщина", — отметил политолог.

Подобные поступки лишний раз доказывают, что политические элиты в США и Великобритании продолжают стремительно деградировать, уверен он, и задача России не мешать этому процессу.