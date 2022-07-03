New York Post: Трамп до ноября объявит об участии в выборах президента 2024 года

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже осенью может объявить о желании принять участие в выборах 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом.

Введение антироссийских санкций привело к тому, что США столкнулись с самой большой за последние полвека инфляцией. Несмотря на попытки Джо Байдена обвинить во всём Владимира Путина, американцы считают ответственным за рост цен именно действующего президента Штатов.

Согласно последним опросам, граждане США хотят вернуть в Белый дом Дональда Трампа, он опережает Байдена на пять процентов голосов.

Тем временем Трамп рассматривает возможность вновь занять президентское кресло, сообщает издание New York Post со ссылкой на собственные источники.

"Конкретики нет, но люди готовятся. Они закладывают фундамент (для выборов. — Прим. ред.)", — уточнил инсайдер.

Авторы материала отмечают, что объявление о вступлении Трампа в президентскую гонку может быть сделано ещё до промежуточных выборов в Конгресс США, которые назначены на ноябрь 2022 года.