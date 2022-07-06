Носович: попытки Польши объединиться с Чехией для войны с РФ закончатся провалом

Не только Польша придерживается радикальной антироссийской позиции в отношении ситуации Украине, но и Чехия. Однако Прага не готова вступать в геополитические союзы под руководством Варшавы. Об этом заявил политолог Александр Носович.

Ранее некоторые эксперты предположили, что Польша намерена создать вокруг себя коалицию из наиболее антироссийски настроенных восточноевропейских стран для военных провокаций. По мнению Носовича, Чехия не пойдёт на такие манёвры ради обострения отношений с Россией.

"Она более развитая и европейская страна, чем эти "сумасшедшие поляки". Поэтому как бы в Праге не относились к России и украинскому конфликту, ни в каких проектах с польских лидерством они участвовать не станут", — указал Носович в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что на сторону Польши встанет Прибалтика, в первую очередь Литва. Также Варшаву могут поддержать Великобритания, Дания и ещё несколько стран, которые исторически составляют антироссийскую дугу с северо-запада на восток Европы.