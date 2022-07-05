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Cumhuriyet назвало СВО России на Украине ответом на агрессивное расширение НАТО

Мир

В турецком издании Cumhuriyet озвучили мнение, что специальная военная операция на Украине стала ответом на агрессивное намерение НАТО расшириться.

Cumhuriyet назвало СВО России на Украине ответом на агрессивное расширение НАТО

"США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Чёрного морей и зажать Китай в азиатском регионе. В соответствии с этими расчётами была разработана большая стратегия", — пишет источник.

По мнению автора статьи, НАТО выступает в роли военного аппарата господства США над странами Европы.

"США нацеливались на Китай и Россию в течение 20 лет, чтобы сохранить своё мировое лидерство и порядок, в котором они писали правила. Теперь они решили усилить свою агрессию, потому что время играло против них. Вмешательство Путина в Украину на этой картине — не что иное, как попытка отразить агрессию США", — отмечается в публикации.

Напомним, что в конце 2021 года Россией были опубликованы проекты договора с США и соглашения с Альянсом по гарантиям безопасности. Среди требований — юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения состава НАТО в восточном направлении, от включения Украины в состав блока и от размещения военных баз в странах бывшего СССР.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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