Германия ищет систему ПВО для перехвата ракет ОТРК "Искандер" ВС РФ

Германия продолжает наблюдения за специальной военной операцией на Украине, делая свои выводы. Одним из решений, последовавших вслед за такими наблюдениями, стало начало поиска ЗРК, способного перехватить российские "Искандеры".

Среди вариантов, которые рассматривает Берлин, — израильский ЗРК Arrow 3 и американский THAAD. Немцы считают, что эти системы были разработаны специально для противодействия угрозам, которые несут в том числе и российские "Искандеры", пишет "Военное обозрение".

По данным издания, в Бундесвере указали на отсутствие у Германии системы ПВО, способной эффективно противостоять ракетам в целом и "Искандерам" в частности. ЗРК Arrow 3 и THAAD могли бы стать выходом из положения. Подробностей возможной сделки пока нет, как нет и окончательного решения Германии, однако в немецкой прессе упоминали вероятность закупки израильской системы Arrow 3.

"В случае, если оно будет одобрено, стоимость соглашения составит 2 млрд. евро, а систему развернут к 2025 году", — пишет "Военное обозрение" о возможном решении Берлина.

По информации источника, радары Arrow 3 могут быть размещены в трёх местах так, чтобы защищать территории Германии, Польши и Румынии или Балтии.