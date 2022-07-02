Лукашенко: "Славяне обучили прибалтийские племена грамоте"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что славяне в Средние века обучили прибалтийские племена грамоте и познакомили с христианством.

Лукашенко напомнил о существовавшем в Средневековье государственном образовании Великом княжестве Литовском и назвал его "первым белорусским государством". Он подчеркнул, что основой этого государства послужил белорусский этнос.

"В этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства", — добавил Лукашенко, выступая на собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.