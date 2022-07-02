Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что славяне в Средние века обучили прибалтийские племена грамоте и познакомили с христианством.
Лукашенко напомнил о существовавшем в Средневековье государственном образовании Великом княжестве Литовском и назвал его "первым белорусским государством". Он подчеркнул, что основой этого государства послужил белорусский этнос.
"В этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства", — добавил Лукашенко, выступая на собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.