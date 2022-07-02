Лукашенко сообщил об атаке на военные объекты со стороны Украины

В середине недели украинская армия пыталась нанести удар по военным объектам в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, все выпущенные с территории Украины ракеты были перехвачены российским зенитным комплексом "Панцирь".

"Три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии. Удалось перехватить все ракеты", — заявил Лукашенко на собрании в преддверии Дня независимости республики.