В середине недели украинская армия пыталась нанести удар по военным объектам в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, все выпущенные с территории Украины ракеты были перехвачены российским зенитным комплексом "Панцирь".
"Три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии. Удалось перехватить все ракеты", — заявил Лукашенко на собрании в преддверии Дня независимости республики.
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