Львов готовится к обороне на случай нападения со стороны Белоруссии. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. В субботу он собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства города.
По словам мэра, в каждом районе Львова будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. При этом на круглосуточное дежурство их переводить пока не будут, однако решение может быть изменено в любой момент, добавил чиновник.
Садовой сообщил также, что рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.
Мэр отметил, что в городе продолжает формироваться стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения. Власти готовятся и к холодной зиме, чтобы обеспечить возможность обогрева без газа.
Ранее советник главы Офиса президента Украина Алексей Арестович заявлял, что нападения со стороны Белоруссии бояться не нужно.
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