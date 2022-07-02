Мэр Львова: город готовится к обороне на случай нападения со стороны Белоруссии

Львов готовится к обороне на случай нападения со стороны Белоруссии. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. В субботу он собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства города.

По словам мэра, в каждом районе Львова будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. При этом на круглосуточное дежурство их переводить пока не будут, однако решение может быть изменено в любой момент, добавил чиновник.

Садовой сообщил также, что рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

Мэр отметил, что в городе продолжает формироваться стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения. Власти готовятся и к холодной зиме, чтобы обеспечить возможность обогрева без газа.

Ранее советник главы Офиса президента Украина Алексей Арестович заявлял, что нападения со стороны Белоруссии бояться не нужно.