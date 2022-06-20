Арестович и Подоляк призвали не бояться нападения Белоруссии на Украину

Советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали совместное видео, в котором призвали не бояться нападения Белоруссии.

Сначала Арестович в шутку повторил слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что "сейчас покажу, откуда готовится нападение". Затем он заявил, что Белоруссия готовила нападение с четырёх точек.

По словам Арестовича, Киев нанёс превентивный удар "по большим мозгам", поэтому никакого нападения со стороны Белоруссии в ближайшее время не будет. Также он пообещал сообщить, когда "нужно будет бояться".

"И не нужно слушать всяких значительных экспертов, которые всё знают", — добавил Подоляк.

Заметим, в украинских соцсетях в течение последнего дня активно обсуждался слух о том, что Лукашенко уже принял решение о нападении. Данное видео, вероятно, было записано в ответ на это.