Советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали совместное видео, в котором призвали не бояться нападения Белоруссии.
Сначала Арестович в шутку повторил слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что "сейчас покажу, откуда готовится нападение". Затем он заявил, что Белоруссия готовила нападение с четырёх точек.
По словам Арестовича, Киев нанёс превентивный удар "по большим мозгам", поэтому никакого нападения со стороны Белоруссии в ближайшее время не будет. Также он пообещал сообщить, когда "нужно будет бояться".
"И не нужно слушать всяких значительных экспертов, которые всё знают", — добавил Подоляк.
Заметим, в украинских соцсетях в течение последнего дня активно обсуждался слух о том, что Лукашенко уже принял решение о нападении. Данное видео, вероятно, было записано в ответ на это.
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