Проведённые в ФРГ опросы озадачили местных экспертов. Оказалось, что не вся Германия осуждает действия Владимира Путина.
Многие немцы заявили корреспондентам, что украинский кризис был полностью спровоцирован США, а европейские страны послушно выполнили волю Вашингтона, что заставило Москву начать спецоперацию.
На вопрос о более "жёстком отношении к действиям России" 58% жители Восточной Германии заявили, что Берлину не стоит "провоцировать Кремль". На западе страны с этим согласилось 40 процентов граждан.
Мнение восточных немцев не имеет ничего общего с ностальгией по временам ГДР, уверена эксперт издания The Spectator, историк Катя Хойер. Воссоединение Германии произошло 30 лет назад, но на востоке до сих пор многие чувствуют страх перед НАТО и совсем не опасаются России.
Бывшие граждане Германской Демократической Республики помнят, что именно советская армия освободила их от нацизма, и нынешнюю политику Берлина по отношению к Москве считают несправедливой.
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Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.