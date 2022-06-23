Политолог Миршеймер: США и НАТО несут ответственность за конфликт на Украине

Американский политолог Джон Миршеймер заявил, что США и их союзники по НАТО спровоцировали конфликт на Украине, поэтому несут полную ответственность за его бедствия.

Профессор Джон Дж. Миршеймер провёл лекцию в Центре перспективных исследований им. Роберта Шумана и обсудил конфликт на Украину, изучая потенциальные причины и последствия кризиса.

Он уверен, что именно Вашингтон сыграл центральную роль в том, чтобы вести Украину по пути к разрушению.

"История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины", — уверен политолог.

Миршеймер заявил, что те, кто верит в факты и логику, понимают, что Соединенные Штаты и их союзники несут основную ответственность за конфликт на Украине. По его словам, решение, принятое в апреле 2008 г. о вступлении Украины и Грузии в НАТО, привело к конфликту с Россией.

"Учитывая что США и союзники по НАТО сыграли решающую роль в событиях, приведших к конфликту на Украине, и сейчас играют центральную роль в ведении конфликта, уместно оценить ответственность Запада за это бедствие. <…> Соединенные Штаты несут основную ответственность за кризис на Украине", — заявил Миршеймер.

Профессор заявил, что Соединенные Штаты всерьёз не заинтересованы в поиске дипломатического решения конфликта. По его мнению, конфликт, скорее всего, затянется на месяцы, если не на годы. При этом Украина, которая уже сильно пострадала, пострадает ещё больше, уверен Миршеймер.

"Нет никаких доказательств, позвольте мне повторить, в публичных документах нет никаких доказательств того, что Путин рассматривал, а тем более намеревался положить конец Украине как независимому государству. Он не намеревался сделать её частью великой России, когда вводил свои войска на Украину 24 февраля", — подчеркнул профессор.

Миршеймер добавил, что единственное в чём был заинтересован Путин, так это в том, чтобы Украина не стала плацдармом для западной агрессии против России.