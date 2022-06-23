Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Как возводили храм на Ходынском поле: "А мы что, всё бросили?"
Военный эксперт Леонков: оборона ВСУ в Донбассе рушится как домино
Украина получит от США ещё четыре системы HIMARS
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Пленный боевик ВСУ: "Отважные" сказали сложить оружие и сохранить свои жизнь
Шукшина о свержении правительства Болгарии: "Значит можем, если захотим!"
Лавров прокомментировал возможное возобновление переговоров с Киевом
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для Москвы
Боевики "Айдара”* на химзаводе “Азот” заявили о готовности сдаться в плен

Политолог Миршеймер: США и НАТО несут ответственность за конфликт на Украине

Мир

Американский политолог Джон Миршеймер заявил, что США и их союзники по НАТО спровоцировали конфликт на Украине, поэтому несут полную ответственность за его бедствия.

Политолог Миршеймер: США и НАТО несут ответственность за конфликт на Украине

Профессор Джон Дж. Миршеймер провёл лекцию в Центре перспективных исследований им. Роберта Шумана и обсудил конфликт на Украину, изучая потенциальные причины и последствия кризиса.

Он уверен, что именно Вашингтон сыграл центральную роль в том, чтобы вести Украину по пути к разрушению.

"История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины", — уверен политолог.

Миршеймер заявил, что те, кто верит в факты и логику, понимают, что Соединенные Штаты и их союзники несут основную ответственность за конфликт на Украине. По его словам, решение, принятое в апреле 2008 г. о вступлении Украины и Грузии в НАТО, привело к конфликту с Россией.

"Учитывая что США и союзники по НАТО сыграли решающую роль в событиях, приведших к конфликту на Украине, и сейчас играют центральную роль в ведении конфликта, уместно оценить ответственность Запада за это бедствие. <…> Соединенные Штаты несут основную ответственность за кризис на Украине", — заявил Миршеймер.

Профессор заявил, что Соединенные Штаты всерьёз не заинтересованы в поиске дипломатического решения конфликта. По его мнению, конфликт, скорее всего, затянется на месяцы, если не на годы. При этом Украина, которая уже сильно пострадала, пострадает ещё больше, уверен Миршеймер.

"Нет никаких доказательств, позвольте мне повторить, в публичных документах нет никаких доказательств того, что Путин рассматривал, а тем более намеревался положить конец Украине как независимому государству. Он не намеревался сделать её частью великой России, когда вводил свои войска на Украину 24 февраля", — подчеркнул профессор.

Миршеймер добавил, что единственное в чём был заинтересован Путин, так это в том, чтобы Украина не стала плацдармом для западной агрессии против России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада

Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.

InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Силовые структуры
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Силовые структуры
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Силовые структуры
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Силовые структуры
Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы
Силовые структуры
Военнопленный ВСУ осознаёт реальность после окончания действия психостимуляторов
Безсонов: если бы Зеленский не вмешивался в военные дела, ВС РФ было бы тяжелее
Силовые структуры
Безсонов: если бы Зеленский не вмешивался в военные дела, ВС РФ было бы тяжелее
Последние материалы
Пленный боевик ВСУ: "Отважные" сказали сложить оружие и сохранить свои жизнь
Шукшина о свержении правительства Болгарии: "Значит можем, если захотим!"
Лавров прокомментировал возможное возобновление переговоров с Киевом
Микроцефалия у детей: причины ее возникновения
Политолог Миршеймер: США и НАТО несут ответственность за конфликт на Украине
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для Москвы
Как лечить шершавые локти: советы врача-дерматолога
Боевики "Айдара”* на химзаводе “Азот” заявили о готовности сдаться в плен
ПАСЕ: РФ должна извиниться перед родственниками погибших при крушении рейса MH17
CNN планирует снять постановки терактов на гражданских объектах в Одессе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников