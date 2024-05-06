Как стать с котом единым целым: 3 действия хозяина, которые понравятся питомцу

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Россиянам рассказали, как укрепить связь с кошкой

1:26
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кота стремится укрепить свою связь с любимцем. Как же укрепить дружеские отношения между вами и вашим питомцем?

Россиянам рассказали, как укрепить связь с кошкой
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как можно достичь идеальных взаимоотношений с вашим котом? Существует несколько способов стать настоящим другом для вашего животного.

Игра

Коты часто показывают, что они хотят развлечься и поиграть. Игривое настроение кошки можно распознать по её поднятому хвосту и усам, направленным вперёд.

Если кот "ударяет" вас лапками с убранными когтями, это знак, что он хочет играть. Не отказывайте животному в таких моментах. Погладьте его, достаньте любимые игрушки и предложите поиск "добычи".

Расчёсывание

Кошки обычно положительно относятся к расчёсыванию. Это не только помогает избавиться от комков, но и укрепляет вашу связь с питомцем.

Главное — избегайте расчёсывать чувствительные места, как живот и хвост.

Создание личного пространства

Коты иногда нуждаются в отдыхе и уединении, несмотря на моменты активности. Они будут благодарны, если вы создадите для них личное пространство.

Выделить целую комнату может быть сложно, но организовать уголок для кота вполне возможно. Важно, чтобы кот понимал, что это пространство — только его, и никто не будет его нарушать или мешать его отдыху.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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