Курица, брокколи и сыр чеддер — идеальное сочетание. Эта запеканка готовится очень быстро!

Быстрая запеканка с курицей и брокколи

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица и брокколи с сыром чеддер — идеальное сочетание, получается очень вкусная запеканка на завтрак, которая к тому же быстро готовится.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 чашки варёной курицы, нарезанной кубиками

2 чашки соцветий брокколи

1 банка соуса для курицы

1 чашка тёртого сыра чеддер

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки. Смешайте в большой миске брокколи, курицу, соус и половину сыра чеддер. Выложите в подготовленную форму для выпечки, посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте в разогретой духовке 20-25 минут.