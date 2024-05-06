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Курица, брокколи и сыр чеддер — идеальное сочетание. Эта запеканка готовится очень быстро!

Быстрая запеканка с курицей и брокколи

0:42
Еда

Курица и брокколи с сыром чеддер — идеальное сочетание, получается очень вкусная запеканка на завтрак, которая к тому же быстро готовится.

Быстрая запеканка с курицей и брокколи
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 чашки варёной курицы, нарезанной кубиками
  • 2 чашки соцветий брокколи
  • 1 банка соуса для курицы
  • 1 чашка тёртого сыра чеддер

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
  2. Смешайте в большой миске брокколи, курицу, соус и половину сыра чеддер. Выложите в подготовленную форму для выпечки, посыпьте оставшимся сыром.
  3. Выпекайте в разогретой духовке 20-25 минут.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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