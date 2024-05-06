Курица, брокколи и сыр чеддер — идеальное сочетание. Эта запеканка готовится очень быстро!
Быстрая запеканка с курицей и брокколи
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Курица и брокколи с сыром чеддер — идеальное сочетание, получается очень вкусная запеканка на завтрак, которая к тому же быстро готовится.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 2 чашки варёной курицы, нарезанной кубиками
- 2 чашки соцветий брокколи
- 1 банка соуса для курицы
- 1 чашка тёртого сыра чеддер
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
- Смешайте в большой миске брокколи, курицу, соус и половину сыра чеддер. Выложите в подготовленную форму для выпечки, посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте в разогретой духовке 20-25 минут.
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