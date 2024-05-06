Кошка прикасается носом к вашему носу: раскрываем истинный смысл этого жеста

Почему кошка касается вашего носа своим

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для котов вполне естественно обнюхивать окружающий мир, но почему они время от времени прикасаются своим носом к нашему? Давайте разберемся, что значит это любопытное поведение.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Иногда ваш питомец настойчиво стремится к вашему лицу, а затем осторожно обнюхивает его и прижимается своим носом к вашему. Кошки демонстрируют целый спектр специфических моделей поведения, которые не всегда очевидны. Ниже рассмотрим, почему кошка прикасается своим носом к вашему носу.

Кошки используют сложный язык тела для общения как с людьми, так и с другими животными. Кошки "разговаривают" с нами преимущественно невербально. Одним из важных жестов является прикосновение носа к носу. Кошки используют этот ритуал как с людьми, так и с другими кошками.

Новорожденные котята слепы, но у них полностью развиты сенсорные рецепторы в носу. Прикосновение носом — первый контакт с матерью-кошкой и миром. Этот жест котята запоминают на всю жизнь, и он становится формой дружеского приветствия.

Прикосновение носа к носу — это не просто дружеский жест. Кошка таким образом приветствует вас и одновременно получает информацию: где вы были, что ели, с кем общались. Кратковременный контакт позволяет ей составить представление обо всем этом благодаря превосходному обонянию.

Некоторые считают прикосновение носом кошки к нашему носу своеобразным поцелуем. Действительно, этот жест выражает дружеский интерес. Когда кошка прикасается носом к вашему, она дает понять, что вы принадлежите к ее "кошачьей группе". Этот жест также помогает ей убедиться, что вы все еще носите ее запах.