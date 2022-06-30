Байден разволновался из-за расширения НАТО и назвал Швецию Швейцарией

Американский лидер Джозеф Байден во время выступления назвал Швецию Швейцарией. Оговорку президент объяснил волнением из-за вступления Стокгольма и Хельсинки в военно-политический блок НАТО.

"Глава Швейцарии… Мой Бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", — сказал руководитель США во время пресс-конференции после встречи лидеров альянса.

Ранее Байден в ходе саммита объединения нарушил королевский протокол. Президент сначала поздоровался с королевой Испании Летисией, а не с её мужем. Также президент приобнял супругу монарха.