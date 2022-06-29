Байден нарушил королевский протокол и приобнял жену Филиппа VI

Американский лидер Джозеф Байден в ходе встречи лидеров военно-политического блока НАТО в Мадриде нарушил правила королевской семьи Испании.

Во время саммита альянса НАТО президент Штатов сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с её супругом, королём Филиппом VI. Также Байден приобнял жену монарха.

Ранее руководитель США досрочно покинул мероприятия G7. Причиной стала "плохая погода". По информации DPA, лидер уехал в Мюнхен.

Известно, что саммит НАТО начался во вторник, 28 июня. Представители блока намерены принять новую стратегию объединения.