На фоне эмбарго Европы на российский газ Великобритания сама может прекратить поставки этого вида топлива в страны Евросоюза. Об этом завил президент Европейской сети операторов газотранспортной системы Барт Ян Хуверс, сообщает FT.
"Я, определенно, рекомендовал бы Великобритании рассмотреть вопрос о прерывании поставок", — сказал он.
В летний период в Великобритании, как правило, остаются излишки природного газа, которые до сих пор Лондон экспортировал через подводный трубопровод в континентальную Европу. Однако в условиях угрозы полного прекращения поставок российского газа в Европу Британия разработала кризисный план, по которому предполагается прекращение поставок излишков в Европу.
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