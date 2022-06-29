FT: Британии рекомендовано прекратить поставки газа в Евросоюз

На фоне эмбарго Европы на российский газ Великобритания сама может прекратить поставки этого вида топлива в страны Евросоюза. Об этом завил президент Европейской сети операторов газотранспортной системы Барт Ян Хуверс, сообщает FT.

"Я, определенно, рекомендовал бы Великобритании рассмотреть вопрос о прерывании поставок", — сказал он.

В летний период в Великобритании, как правило, остаются излишки природного газа, которые до сих пор Лондон экспортировал через подводный трубопровод в континентальную Европу. Однако в условиях угрозы полного прекращения поставок российского газа в Европу Британия разработала кризисный план, по которому предполагается прекращение поставок излишков в Европу.