Калининградские власти не располагают заявлениями Литвы о перекрытии газа

Власти Калининградской области не располагают официальными заявлениями Литвы о перекрытии поставок газа в регион. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Официальных заявлений, по нашей информации, нет", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее один из хорватских журналистов сообщил, что власти Литвы вслед за ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область якобы могут перекрыть также поставки газа.

В настоящее время газ в Калининградскую область поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград", а также c плавучей регазификационной платформы — судна "Маршал Василевский".