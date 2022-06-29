Американцы мечтают вернуться в 1941 год, чтобы вручить отцу Байдена презервативы

На фоне антироссийских санкций стоимость автомобильного топлива в США продолжает бить рекорды. Американцы выходят на протесты с самыми необычными лозунгами.

Граждане Соединённых Штатов пытаются обратить внимание властей на тот факт, что жителям самой автомобильной страны мира уже не по карману заполнить топливный бак собственной машины. По американским соцсетям распространяется фотография молодого человека, который вышел на протест.

"Цена на бензин так высока, что я даже не могу себя сжечь", — гласит надпись на его плакате.

На другом популярном снимке мужчина пытается на АЗС собрать деньги для постройки машины времени. Он мечтает вернуться в прошлое, в 1941 год, чтобы подарить отцу Джо Байдена упаковку презервативов. Несмотря на все заверения главы Белого дома о "путинской" инфляции, американцы прекрасно осознают, что всему виной провальная политика Вашингтона.

Ранее Байден признался, что у правительства США отсутствуют способы борьбы с повышением цен на автомобильное топливо и продукты питания.