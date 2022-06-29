Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Foreign Policy: турки не доверяют НАТО — альянс не защитит в случае агрессии
Полянский: театральные трюки Зеленского оказались бесполезными в Совбезе
Сладков: дальше для ВСУ будет ещё печальнее
Львовская область готовится к вероятному нападению Белорусии
У наёмника из Марокко Саадуна, приговорённого к казни в ДНР, выявили психопатию
Российские разведчики устали собирать трофеи: В следующий раз будем брать ишаков
The Guardian: "робость" Запада даёт России преимущество в СВО
Безсонов: Зеленский инициировал создание ядерной бомбы в начале этого года
МВД ЛНР: боевики ВСУ в Донбассе с освобождением Славянска попадут в "котёл"

Американцы мечтают вернуться в 1941 год, чтобы вручить отцу Байдена презервативы

Мир

На фоне антироссийских санкций стоимость автомобильного топлива в США продолжает бить рекорды. Американцы выходят на протесты с самыми необычными лозунгами.

Американцы мечтают вернуться в 1941 год, чтобы вручить отцу Байдена презервативы

Граждане Соединённых Штатов пытаются обратить внимание властей на тот факт, что жителям самой автомобильной страны мира уже не по карману заполнить топливный бак собственной машины. По американским соцсетям распространяется фотография молодого человека, который вышел на протест.

"Цена на бензин так высока, что я даже не могу себя сжечь", — гласит надпись на его плакате.

На другом популярном снимке мужчина пытается на АЗС собрать деньги для постройки машины времени. Он мечтает вернуться в прошлое, в 1941 год, чтобы подарить отцу Джо Байдена упаковку презервативов. Несмотря на все заверения главы Белого дома о "путинской" инфляции, американцы прекрасно осознают, что всему виной провальная политика Вашингтона.

Ранее Байден признался, что у правительства США отсутствуют способы борьбы с повышением цен на автомобильное топливо и продукты питания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Силовые структуры
ПВО ВС РФ уничтожает авиацию ВВС Украины на Изюмском направлении
Любовь Степушова За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан Любовь Степушова Людмила Черткова Фейком в Кременчуге Украина добивается признания России "страной-террористом" Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны
Мир. Новости мира
Политологи: Путин предотвратил ядерную войну в Европе
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Последние материалы
У наёмника из Марокко Саадуна, приговорённого к казни в ДНР, выявили психопатию
Российские разведчики устали собирать трофеи: В следующий раз будем брать ишаков
The Guardian: "робость" Запада даёт России преимущество в СВО
Безсонов: Зеленский инициировал создание ядерной бомбы в начале этого года
Американцы мечтают вернуться в 1941 год, чтобы вручить отцу Байдена презервативы
МВД ЛНР: боевики ВСУ в Донбассе с освобождением Славянска попадут в "котёл"
Сочинские грибники нашли исхудавших верблюдов в сафари-парке: ели траву с землёй
В Херсонской области поймали украинских диверсантов с ПЗРК "Игла" и минами
В Химках у подростка в руках взорвался вейп — оторвало пальцы и треснули зубы
InfoBrics: НАТО не интересует ЕС — протесты из-за антироссийской риторики растут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников