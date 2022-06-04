Байден признался в неспособности снизить цены на топливо и еду в США

Джо Байден был вынужден признать, что Белый дом бессилен перед ростом цен в стране. Краткосрочных решений для борьбы с инфляцией в Вашингтоне не нашли.

Американские власти не смогут в обозримой перспективе снизить в Соединённых Штатах стоимость автомобильного топлива и продуктов питания, приводит слова Байдена издание The Wall Street Journal.

В своём выступлении глава Белого дома привычно обвинил в заоблачной американской инфляции российскую военную спецоперацию.

"Сейчас многое происходит. Но то, что мы сможем по щелчку снизить стоимость бензина, маловероятно в краткосрочной перспективе", — заявил президент США.

Тем временем американцы делятся снимками ценников на автозаправочных станциях. Судя по фотографии из Северной Калифорнии, за галлон (3,79 литра) бензина в городе Мендосино придётся отдать $9,77.

"Идём на рекорд", — пишут местные пользователи в соцсетях.