Джо Байден был вынужден признать, что Белый дом бессилен перед ростом цен в стране. Краткосрочных решений для борьбы с инфляцией в Вашингтоне не нашли.
Американские власти не смогут в обозримой перспективе снизить в Соединённых Штатах стоимость автомобильного топлива и продуктов питания, приводит слова Байдена издание The Wall Street Journal.
В своём выступлении глава Белого дома привычно обвинил в заоблачной американской инфляции российскую военную спецоперацию.
"Сейчас многое происходит. Но то, что мы сможем по щелчку снизить стоимость бензина, маловероятно в краткосрочной перспективе", — заявил президент США.
Тем временем американцы делятся снимками ценников на автозаправочных станциях. Судя по фотографии из Северной Калифорнии, за галлон (3,79 литра) бензина в городе Мендосино придётся отдать $9,77.
"Идём на рекорд", — пишут местные пользователи в соцсетях.
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