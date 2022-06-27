СМИ уличили Байдена в оплате счетов сына за вызов эскортниц

Президент США Джо Байден оплачивал сыну Хантеру счета за услуги эскортниц, которые могли быть связаны с Россией, сообщает газета Washington Examiner, ссылаясь на данные с ноутбука Хантера Байдена.

Издание пишет, что за пять месяцев (ноябрь 2018 года — март 2019 года) сын американского лидера потратил 30 тысяч долларов на эскорт. Многие девушки, которых вызывал Хантер, были связаны с адресами электронной почты, зарегистрированными в зоне ".ru". Байден-младший 11 раз переводил деньги на банковские счета, связанные с российскими адресами электронной почты.

Сын президента выбирал эскортниц через посредницу Еву, которая представляла "эксклюзивное модельное агентство" UberGFE, сайт которого сделан киевскими IT-специалистами. При этом отец оплачивал Хантеру счета. Судя по их переписке, Хантер выпросил у Джо Байдена 20 тысяч долларов на оплату курса лечения для наркозависимых, однако не зарегистрировался в клинике и, судя по всему, потратил деньги на другие цели.

В 2020 году газета New York Post обнародовала материалы, основанные на переписке, которая была найдена на ноутбуке Хантера Байдена. Сын президента отнёс компьютер в одну из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской скопировал его жесткий диск и передал данные журналистам. По данным Daily Mail, обнаруженные на ноутбуке материалы свидетельствуют о том, что Хантер занимался криминальной деятельностью в сфере торговли наркотиками и проституции.



