Сын Байдена обвинил русских в пропаже своего имущества

Хантер Байден уверен, что его ноутбук забрали русские наркоторговцы.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео 2019 года, на котором сын президента США развлекается с проституткой.

На архивных кадрах Хантер Байден рассказывает спутнице о бурных временах, когда он ездил в Лас-Вегас и в течение 18 дней организовывал вечеринки в люксовых номерах. Сын американского лидера признался, что тратил по 10 тысяч долларов за ночь и на одном из подобных праздников потерял сознание.

Придя в себя, Хантер понял, что его ноутбук пропал, и сразу же заподозрил в краже "русских наркоторговцев", с которыми проводил время. Байден-младший предположил, что преступники забрали имущество, чтобы использовать содержащиеся в нём данные для шантажа.

"Теперь у них есть видео, на котором я занимаюсь безумным сексом", — отметил сын президента США.

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