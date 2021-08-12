Хантер Байден уверен, что его ноутбук забрали русские наркоторговцы.
Британское издание Daily Mail опубликовало видео 2019 года, на котором сын президента США развлекается с проституткой.
На архивных кадрах Хантер Байден рассказывает спутнице о бурных временах, когда он ездил в Лас-Вегас и в течение 18 дней организовывал вечеринки в люксовых номерах. Сын американского лидера признался, что тратил по 10 тысяч долларов за ночь и на одном из подобных праздников потерял сознание.
Придя в себя, Хантер понял, что его ноутбук пропал, и сразу же заподозрил в краже "русских наркоторговцев", с которыми проводил время. Байден-младший предположил, что преступники забрали имущество, чтобы использовать содержащиеся в нём данные для шантажа.
"Теперь у них есть видео, на котором я занимаюсь безумным сексом", — отметил сын президента США.
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