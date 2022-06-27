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Atlantico: у НАТО есть план на случай нападения России на Восточную Европу

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Генерал Жером Пеллистранди прокомментировал ограничение транзита российских поставок в Калининград со стороны Литвы и отметил, что Вильнюс действует в рамках санкций. По его словам, Литва не планирует усложнять сложившуюся ситуацию. Однако положение стран Балтии усугубляется тем, что государства имеют общие границы с Россией.

Atlantico: у НАТО есть план на случай нападения России на Восточную Европу

Генерал отметил, что нападение на страны Балтии спровоцирует начало полномасштабного столкновения России и НАТО. Однако Москва не сможет задействовать свои силы сразу в нескольких направлениях, заявил он.

Пеллистранди считает, что в случае предполагаемого вторжения российских войск на территорию Прибалтики защита со стороны НАТО будет сильно затруднена. Однако, по его словам, у руководства Североатлантического альянса уже есть некий план. 

"Следует отметить, что НАТО будет очень легко отследить наращивание российских войск перед возможным нападением. Планы, как НАТО это будет делать, остаются засекреченными, но они есть", — заявил генерал в беседе с Atlantico.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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